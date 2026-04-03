Генерал-майор рассказал о маршруте пролета беспилотников ВСУ к Ленобласти

Генерал-майор Попов: Дроны ВСУ летят к Ленобласти через Прибалтику

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют Ленинградскую область, пролетая через страны Прибалтики. О маршруте беспилотников рассказал заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, дроны летят через территорию Эстонии и Латвии, а где-то траектория захватывает и Литву. «Условный коридор пролета был утвержден с молчаливого согласия этих государств. А сейчас, когда начали на них показывать пальцем, они делают вид, что ничего не знают. Это, конечно, от лукавого все», — подчеркнул Попов.

Генерал-майор считает, что сложившаяся ситуация требует усиления дипломатической работы и ужесточения мер предосторожности. Он подчеркнул, что отслеживать полеты дронов необходимо еще на подступах к России. «Нужно сбивать эти БПЛА, когда мы их наблюдаем еще на территории стран Балтии, если они летят в сторону наших госграниц. И пусть они там падают, это их проблемы», — сказал летчик.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что при атаке беспилотников пострадали два человека. По его данным, над регионом сбили семь летательных аппаратов. Падение обломков зафиксировали во Всеволожском районе, в результате чего оказалась повреждена крыша неэксплуатируемого здания в промзоне поселка имени Морозова.