Раскрыты последствия отказа Евросоюза от российских энергоносителей

Дмитриев предсказал ЕС трудные времена из-за отказа от российской энергии

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев оценил ситуацию с поставками российских энергоносителей в Евросоюз. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев раскрыл последствия отказа ЕС от российских энергоносителей и предсказал объединению трудные времена на этом фоне.

«Отказ ЕС от российских энергоносителей и другие глупые идеологические решения предвещают крайне трудные времена для Европы», — отметил он.

Ранее Дмитриев прокомментировал рост цен на топливо в Европе. Он иронично предложил европейцам отказаться от авиаперелетов и поездок на автомобиле.