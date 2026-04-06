Раскрыты условия для прохода судов дружественных Ирану стран через Ормузский пролив

NourNews: Все будут обязаны уплачивать сборы для прохода через Ормузский пролив

Все суда, в том числе из дружественных Ирану стран, будут обязаны уплачивать сборы для беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает NourNews со ссылкой на источник.

«Выдача разрешений на безопасный проход через Ормузский пролив для дружественных стран будет осуществляться исключительно после уплаты сборов за обеспечение безопасности, и ни одна страна не будет освобождена от этого требования», — сказал источник портала.

Он назвал это решение частью стратегии Тегерана по частичной компенсации ущерба, причиненного в результате конфликта, за счет сборов за обеспечение безопасности в Ормузском проливе.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредила, что наблюдает за движением в Ормузском проливе и «малейшее движение врагов» приведет к решительному ответу бойцов.