15:44, 6 апреля 2026Мир

Раскрыты условия для прохода судов дружественных Ирану стран через Ормузский пролив

NourNews: Все будут обязаны уплачивать сборы для прохода через Ормузский пролив
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Все суда, в том числе из дружественных Ирану стран, будут обязаны уплачивать сборы для беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает NourNews со ссылкой на источник.

«Выдача разрешений на безопасный проход через Ормузский пролив для дружественных стран будет осуществляться исключительно после уплаты сборов за обеспечение безопасности, и ни одна страна не будет освобождена от этого требования», — сказал источник портала.

Он назвал это решение частью стратегии Тегерана по частичной компенсации ущерба, причиненного в результате конфликта, за счет сборов за обеспечение безопасности в Ормузском проливе.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредила, что наблюдает за движением в Ормузском проливе и «малейшее движение врагов» приведет к решительному ответу бойцов.

    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
