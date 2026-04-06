Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

КСИР: Иран атаковал десантный корабль США LHA7 с пятью тысячами военных

Иран атаковал десантный корабль США LHA7, на борту которого находятся более пяти тысяч военных. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

«Американский десантный корабль LHA7, на борту которого более пяти тысяч моряков и морских пехотинцев, подвергся стремительным ракетным ударам и после этой волны наступления был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе указано, что ракетами был поражен израильский контейнеровоз SDN7. Удар привел к возникновению крупного пожара.

КСИР также предупредил, что наблюдает за движением в Ормузском проливе, и «малейшее движение врагов» приведет к решительному ответу бойцов.

Ранее портал Axios со ссылкой источники сообщил, что США и Израиль уже подготовили план масштабной бомбардировки иранских энергообъектов. Посредники крайне обеспокоены тем, что ответ Ирана на такой удар может нанести ущерб нефте- и водохозяйственным объектам стран Персидского залива.