Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:18, 6 апреля 2026

Израиль и США подготовили план масштабных бомбардировок Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

План масштабной бомбардировки иранских энергообъектов Соединенными Штатами и Израилем уже подготовлен. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американские, израильские и ближневосточные источники.

Посредники крайне обеспокоены тем, что ответные действия Ирана на американо-израильский удар по энергетической инфраструктуре страны могут нанести ущерб нефте- и водохозяйственным объектам стран Персидского залива.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на срок 45 дней. При этом информаторы портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok