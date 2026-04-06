Россиянин поплатился жизнью за замечание возлюбленной

В Амурской области пьяная россиянка заколола сожителя за сделанное замечание

В Амурской области предстанет перед судом 38-летняя женщина, обвиняемая в расправе над сожителем. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 февраля 2026 года обвиняемая вернулась домой поздно и в состоянии алкогольного опьянения. Ожидавший дома мужчина возмутился ее состоянием и сделал возлюбленной замечание, обвинив ее в неподобающем поведении. Разгоряченная алкоголем женщина разозлилась, взялась за нож и вонзила его в подключичную область, повредив артерию и вену. Полученное ранение оказалось не совместимым с жизнью. Вскоре после случившегося подозреваемую арестовали и отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось о расправе в Приморском крае, которую местная жительница учинила над мужчиной, узнав о его измене.