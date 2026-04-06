Россиянка не выжила из-за одного действия мужа

Жительница Ленобласти не выжила после того, как ее муж сдал назад на автомобиле

Жительница поселка имени Морозова в Ленинградской области не выжила из-за одного действия мужа. Как стало известно порталу 47news, россиянин сдал назад на автомобиле, не заметил женщину и переехал ее.

Полученные 55-летней женщиной травмы оказались смертельными.

В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили детали происшествия. В отношении 48-летнего водителя возбуждено уголовное дело.

После дачи показаний в отделе полиции мужчину отпустили под обязательство о явке.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, переехали два автомобиля.

Еще раньше супружескую пару сбили сразу два автомобиля на пешеходном переходе под Шахуньей в Нижегородской области. Муж с женой направлялись к автобусной остановке, врачам не удалось их спасти.