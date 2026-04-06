Российская тревел-блогерша побывала в Европе и раскрыла привычки местных пенсионеров

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в Европе и описала некоторые привычки местных пенсионеров фразой «можно позаимствовать». Свои наблюдения она раскрыла в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Так, по словам Елены, европейские женщины не стесняются своего возраста и показывают это, к примеру, не закрашивая седину. После выхода на пенсию и мужчины и женщины начинают жить для себя: они путешествуют, находят хобби, ходят в кафе и рестораны.

«Вся эта свобода на пенсии — она не случайная. За ней стоят десятилетия осознанного отношения к деньгам. Европейцы рано начинают откладывать, не рассчитывая на какую-то поддержку», — объяснила россиянка.

