Путешествия
09:03, 17 февраля 2026Путешествия

Россиянка описала жизнь пенсионеров в Европе фразой «нам есть чему поучиться»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала жизнь местных пенсионеров фразой «нам есть чему поучиться». Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации отметила, что пожилые европейцы умеют жить для себя, а не для детей. «Когда у взрослых есть свои увлечения, то их счастье и смысл жизни перестает зависеть от других. Или я не права?» — задалась вопросом путешественница.

Кроме того, они больше времени уделяют спорту, регулярно проверяют здоровье, стараются внедрять новые технологии в свою жизнь. «Не знаю, как ваши бабушки и дедушки, но мои до сих пор побаиваются технологий — начиная от сотовых телефонов и заканчивая банковским картами», — добавила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала привычки китайцев словами«неужели люди так живут?» В частности, россиянке показалось, что они едят буквально все подряд.

