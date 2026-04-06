Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:38, 6 апреля 2026

Российские бойцы прикрыли БТР-82А «кустами» и «Контактом»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский бронетранспортер БТР-82А с различными защитными конструкциями заметили в зоне специальной военной операции. На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке показан БТР-82А, корпус которого прикрыли блоками динамической защиты «Контакт» и решетчатыми экранами. Также бойцы оснастили машину «кустами» из расплетенных стальных тросов. Над крышей башни можно заметить традиционный «мангал», который усиливает защиту верхней полусферы.

Базовая броня БТР-82А обеспечивает защиту от пуль. Также транспортер получил противоосколочную защиту. В арсенал машины входит пулемет и автоматическая пушка калибра 30 миллиметров.

В феврале западное издание Army Recognition писало, что российский БТР-22 займет нишу между перспективными машинами и серийными БТР-82А. Новый транспортер отличает измененная компоновка с десантным отделением в кормовой части. Бронирование БТР-22 выдерживает попадания пуль крупного калибра.

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok