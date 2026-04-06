Российские войска ударили по цехам производства комплектующих ракет на Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по цехам производства комплектующих ракет на Украине

Российские войска ударили по цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, на Украине также были атакованы места хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме того, российские военные нанесли поражение энергетической инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Уточняется, что удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили в сторону России безэкипажные катера и управляемую ракету. Атака была отражена силами Черноморского флота.