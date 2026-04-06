Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Черном море

Минобороны: В Черном море ВС России отразили атаку украинских БЭК

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины в Черном море. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря, отражена атака безэкипажных катеров. Уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

В оборонном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили три снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 12 управляемых авиабомб, а также 693 беспилотника самолетного типа.

В ночь на 6 апреля над Россией средствами ПВО было уничтожено 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что налету подверглись четыре региона — Белгородская, Брянская, Ростовская области и Краснодарский край.