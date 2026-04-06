18:35, 6 апреля 2026Силовые структуры

Российскую судью из династии именитых юристов заподозрили в преступлении

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Судью Арбитражного суда Краснодарского края Анастасию Шепель заподозрили в «отмывании» элитной квартиры. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, Шепель замешана в схеме по легализации элитной недвижимости отца Александра Чернова, который ранее занимал пост председателя Краснодарского краевого суда. Чернов покупал дорогую недвижимость и оформлял ее на родственников, доверенных лиц и несуществующих людей.

Так, на несуществующего Петрова были записаны квартиры площадью 275 квадратных метров и два машино-места в одном из элитных сочинских жилых комплексов. В 2013 году все это зарегистрировали на Шепель. Теперь ее подозревают в том, что она скрыла участие в сделках и помогла отцу легализовать дорогостоящее имущество.

В отношении судьи ведется проверка. Известно, что Шепель принадлежит к династии известных юристов.

Ранее сообщалось, что «золотая судья» Елена Хахалева была замужем за авторитетом и фиктивно развелась.

