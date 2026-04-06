Глава МИД Польши иронично прокомментировал попытку диверсии на «Турецком потоке»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «подозрительно удачным стечением обстоятельств» срыв атаки на участок газопровода «Турецкий поток». Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.
«Подозрительно удачное стечение обстоятельств», — написал политик в ответ на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, где последний сообщил о предотвращении диверсии.
Вероятно, министр иностранных дел Польши намекнул, что в Венгрии на этой неделе состоятся парламентские выборы с участием Орбана.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. После этого Орбан заявил об экстренном созыве совета обороны.
Как сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, Сербия, Венгрия, Турция и Россия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» после того, как сербские специалисты обнаружили рядом с ним взрывчатку. Глава венгерского МИД предположил, что к попытке подрыва газопровода может быть причастна Украина.