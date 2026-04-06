10:06, 6 апреля 2026Мир

Глава МИД Польши иронично прокомментировал попытку диверсии на «Турецком потоке»

Сикорский назвал удачным стечением обстоятельств срыв атаки на «Турецкий поток»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «подозрительно удачным стечением обстоятельств» срыв атаки на участок газопровода «Турецкий поток». Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

«Подозрительно удачное стечение обстоятельств», — написал политик в ответ на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, где последний сообщил о предотвращении диверсии.

Вероятно, министр иностранных дел Польши намекнул, что в Венгрии на этой неделе состоятся парламентские выборы с участием Орбана.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. После этого Орбан заявил об экстренном созыве совета обороны.

Как сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, Сербия, Венгрия, Турция и Россия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» после того, как сербские специалисты обнаружили рядом с ним взрывчатку. Глава венгерского МИД предположил, что к попытке подрыва газопровода может быть причастна Украина.

