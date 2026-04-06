21:04, 6 апреля 2026Мир

Слова Рубио вызвали «траур» в НАТО

Economist: Изменение позиции Рубио по НАТО вызвало «траур» в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Слова госсекретаря США Марко Рубио о НАТО вызвали «траур» в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает издание The Economist.

«Проклятия президента [США Дональда Трампа] поддержал и Рубио, некогда ярый защитник альянса. Изменение его позиции способствовало созданию траурной атмосферы в европейских столицах», — указано в сообщении.

Отмечается, что Рубио долгое время призывал к стабилизации отношений с НАТО и выступал за продолжение помощи Украине, однако с изменением его позиции «последнего ограничения, возможно, больше нет».

Ранее Дональд Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников в военной операции против Ирана. Он также назвал альянс «бумажным тигром».

