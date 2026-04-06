09:01, 6 апреля 2026Наука и техника

Названы самые популярные смартфоны в России

Realme Note 60X стал самым продаваемым смартфоном в России в начале года
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Realme Note 60X . Фото: realme.com

Представители «М.Видео» назвали самые продаваемые в первом квартале 2026-го смартфоны. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В количественном выражении россияне чаще всего приобретали устройства Redmi, Samsung, Realme и Tecno. В деньгах традиционно лидировали Apple и Samsung, за которыми следуют Redmi и Realme. Самым популярным в штуках смартфоном оказался дешевый аппарат Realme Note 60X, имеющий 3 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.

На второй и третьей позициях разместили Xiaomi Redmi A5 — в версиях 3 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти и 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти соответственно. В топ-10 самых продаваемых девайсов также включили Samsung Galaxy A56, Redmi 15, Redmi 15C, Samsung Galaxy A17, Realme Note 60X, Redmi A3 Pro и Realme C75.

В денежном выражении на первом месте оказался стартовый iPhone 17 Pro Max с накопителем 256 гигабайт. Также в список попали iPhone 17 Pro, модель iPhone 17 Pro Max с увеличенным накопителем, базовая версия iPhone 17, Samsung Galaxy A56, iPhone 15, Samsung Galaxy S25 Ultra и три модификации iPhone 16.

«Рынок смартфонов в I квартале 2026 года продолжает находиться под влиянием сдержанного потребительского спроса. Мы видим, что покупатели стали реже обновлять устройства, при этом более внимательно подходят к выбору и чаще ориентируются на соотношение цены и характеристик», — заявил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» «М.Видео» Никита Толпыгин.

В начале апреля Xiaomi предупредила пользователей о росте цен на смартфоны серии Redmi. Цены на низ пришлось поднять из-за дефицита памяти.

    Стало известно о смерти российского генерала при крушении самолета в Крыму

    Москвич раскрыл многомиллионную стоимость захоронения на Троекуровском кладбище

    Гуменник обошел Малинина по заработкам в сезоне-2025/2026

    Бывшему зампреду правительства российского региона насчитали взяток на 41 миллион рублей

    У российской школьницы диагностировали инсульт в 11 лет

    Мужчина забивал кирпичом пенсионерок и похищал их сумки в российском регионе

    Башаров оценил пользу 13-летней разницы в возрасте с возлюбленной

    Участвовавший в СВО Герой России загадочно исчез в российском городе

    Дачников предупредили о частых причинах для штрафов

    Женщина родила ребенка в самолете во время посадки

    Все новости
