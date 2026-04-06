Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:00, 6 апреля 2026Мир

Стало известно о противостоянии внутри Европы из-за России

Орбан: В Европе идет противостояние сторонников и противников санкций против РФ
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Yves Herman / Reuters

Внутри Европы идет противостояние сторонников и противников санкций против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует РИА Новости.

«Идет большая битва: отменять ли санкции против российской энергетики, учитывая глобальный кризис энергоснабжения, вызванный закрытием Ормузского пролива», — отметил глава венгерского правительства.

Ранее Орбан заявил, что европейцы нуждаются в российских энергоносителях, а Украина пытается помешать их поставке. В видеообращении он заявил, что Евросоюз вскоре ждет беспрецедентный энергетический кризис, и в этой ситуации нужно нарастить поставки российского сырья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok