Стало известно о противостоянии внутри Европы из-за России

Орбан: В Европе идет противостояние сторонников и противников санкций против РФ

Внутри Европы идет противостояние сторонников и противников санкций против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует РИА Новости.

«Идет большая битва: отменять ли санкции против российской энергетики, учитывая глобальный кризис энергоснабжения, вызванный закрытием Ормузского пролива», — отметил глава венгерского правительства.

Ранее Орбан заявил, что европейцы нуждаются в российских энергоносителях, а Украина пытается помешать их поставке. В видеообращении он заявил, что Евросоюз вскоре ждет беспрецедентный энергетический кризис, и в этой ситуации нужно нарастить поставки российского сырья.