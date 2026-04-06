Стало известно об охвате ключевого города в ДНР армией России

ВС России охватывают с флангов Константиновку в ДНР, ведут бои за вокзал

Российские военные охватывают с флангов один из ключевых городов в Донецкой народной республике (ДНР) — Константиновку. Об этом стало известно Telegram-каналу «Иди и смотри».

«Российские штурмовики в Константиновке ведут бои за здание железнодорожного вокзала», — говорится в публикации.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России вместе с тем обходят позиции украинских подразделений на западе и севере Константиновки.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.