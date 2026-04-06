Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 6 апреля 2026Бывший СССР

Стало известно об охвате ключевого города в ДНР армией России

ВС России охватывают с флангов Константиновку в ДНР, ведут бои за вокзал
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные охватывают с флангов один из ключевых городов в Донецкой народной республике (ДНР) — Константиновку. Об этом стало известно Telegram-каналу «Иди и смотри».

«Российские штурмовики в Константиновке ведут бои за здание железнодорожного вокзала», — говорится в публикации.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России вместе с тем обходят позиции украинских подразделений на западе и севере Константиновки.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    В Одессе введут трудовую повинность

    Серийный поджигатель уничтожил имущество россиян на несколько миллионов рублей

    В российском городе поплыли машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok