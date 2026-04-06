14:04, 6 апреля 2026

В Москве состоялась премьера спектакля «Столыпин и враги»

В Театре на Малой Ордынке в Москве прошла премьера спектакля «Столыпин и враги»
Инга Разумовская
Инга Разумовская (Редактор отдела «Россия»)

В московском Театре на Малой Ордынке 4 апреля состоялась премьера спектакля «Столыпин и враги» по пьесе известного историка Святослава Рыбаса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спектакль рассказывает о личности и судьбе российского реформатора Петра Столыпина — одного из самых ярких государственных деятелей времен правления императора Николая II. Самым значимым его преобразованием стала аграрная реформа, которая наделила крестьян правом собственности на землю при выходе из общины. Однако многие задуманные реформы Столыпин так и не успел воплотить в жизнь. Среди них — земская реформа, реформа налоговой системы и реформа местного самоуправления.

«Он был настоящим профессионалом, прекрасно разбиравшемся в механизмах работы финансовых институций, железных
дорог, производственных корпораций, — подчеркивает худрук театра Эдуард Бояков. — А с другой стороны, это человек глубоко верующий, который знает ценность семьи, понимает, что такое ответственность за родных и близких».

Режиссером постановки выступил Валентин Клементьев, главную роль исполнил Эдуард Флеров. «Сегодня абсолютно своевременно поставить вопрос о политической реабилитации Петра Столыпина, — убежден актер. — В наши дни не просто стоит вернуться к его реформаторским предложениям, а следует их тщательно и глубоко изучать».

В спектакле большое внимание уделяется как историческим фактам, так и личности самого Столыпина, который предстает как мудрый и недооцененный политик своего времени. Достоверные исторические костюмы и сценографическое решение постановки погружают зрителя в эпоху Николая II, а пронзительные монологи героев настраивают на переосмысление событий начала XX века.

