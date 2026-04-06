22:04, 6 апреля 2026Мир

Трамп пообещал вернуть Иран в каменный век

Трамп заявил, что уничтожит в Иране все электростанции и мосты
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожит в Иране все электростанции и мосты. Такое предупреждение он сделал в ходе брифинга в Белом доме.

«К завтрашней ночи будет взорван каждый мост. Каждая электростанция в Иране выйдет из строя, она будет гореть. [Вернем в] каменный век, да» — сказал он. По его словам, такое развитие событий неизбежно случится, если Тегеран не согласится с требованиями открыть Ормузский пролив.

Ранее посольство Ирана в Зимбабве высмеяло угрозу Трампа «обрушить ад» на Исламскую Республику в случае ее отказа от мирного соглашения. В дипмиссии поинтересовались у американского лидера, может ли он перенести реализацию своего плана на более удобное время. «8 P.M. — не очень подходящее время. Не могли бы вы передвинуть его на период между 1 и 2 P.M. или, если возможно, 1 и 2 A.M. Благодарим за внимание к этому важному вопросу», — говорится в сообщении.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».

