Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 6 апреля 2026Мир

В Иране ответили на угрозу Трампа «обрушить ад» на страну

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Abaca / Pool via CNP / Globallookpress.com

Посольство Ирана в Зимбабве высмеяло угрозу президента США Дональда Трампа «обрушить ад» на Исламскую Республику в случае ее отказа от мирного соглашения. Пост на эту тему опубликован на странице диппредставительства в соцсети X.

В посольстве поинтересовались у американского лидера, может ли он перенести реализацию своего плана на более удобное время.

«8 P.M. — не очень подходящее время. Не могли бы вы передвинуть его на период между 1 и 2 P.M., или, если возможно, 1 и 2 A.M. Благодарим за внимание к этому важному вопросу», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь, добавив, что она «может наступить уже завтра».

Накануне глава государства поставил дедлайн Тегерану, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (8 апреля 4:00 по мск).

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok