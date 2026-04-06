Трамп захотел донести до Ирана «свою точку зрения» нецензурной лексикой

CNN: Трамп нецензурно выражался, чтобы донести до Ирана свою точку зрения

Президент США Дональд Трамп нецензурно выражался в адрес Ирана, лишь чтобы донести до властей страны свою точку зрения. Об этом он рассказал на церемонии пасхального катания яиц в Белом доме, его цитирует телеканал CNN.

«Только чтобы доказать свою точку зрения, думаю, вы это уже слышали», — сказал он, отвечая на вопрос репортера, зачем на странице в соцсети Truth Social была использована ненормативная лексика в отношении иранцев.

Ранее Трамп объяснил, что удары по гражданской инфраструктуре Ирана не являются военным преступлением, поскольку иранцы — животные.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.