11:15, 6 апреля 2026

У россиян появится новый маршрут до Крыма

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

У россиян появится новый маршрут до Крыма через аэропорт Краснодара. Об этом рассказал председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в эфире радио «Спутник в Крыму».

Эксперт поделился информацией о том, что российские туроператоры собираются запустить чартерные рейсы в аэропорт Краснодара из регионов с последующей пересадкой на автобусы до полуострова. По его словам, это позволит туристам из Сибири, Урала и других дальних регионов добираться до Крыма комфортнее.

«Есть большой спрос на железнодорожные билеты, наш перевозчик старается расширять географию покрытия тех городов, куда и откуда идут составы. Но нам по-прежнему не хватает таких составов — спрос превышает предложение», — объяснил Маковей. Председатель Крымской гостиничной ассоциации добавил, что в 2026 году ожидается увеличение автомобильных туристов. Многие из них уже начали выбирать маршрут через новые российские регионы для поездки в Крым.

Ранее стало известно, что россияне массово заинтересовались отдыхом на полуострове. Так, рост числа бронирований курортов на весну-лето 2026 составил 49 процентов.

