У российской школьницы диагностировали инсульт в 11 лет

У школьницы в башкирском Стерлитамаке диагностировали инсульт в 11 лет. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По сведениям российского издания, девочку в тяжелом состоянии на вертолете направили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу.

Ребенка поместили в реанимационное отделение. Врачи продолжают лечение, состояние учащейся оценивается как тяжелое, но стабильное. О возможных причинах инсульта у нее не сообщается.

До этого в Сургуте 13-летний подросток впал в кому после занятия по оздоровительному плаванию.

Еще раньше в городе Павлово Нижегородской области девятилетний школьник впал в кому после инсульта. Он потерял сознание во время перемены, его доставили в местную больницу.