Умер основатель бренда Diesel

WWD: Основатель бренда Diesel Адриано Гольдшмид умер в возрасте 82 лет

Умер итальянский модельер и основатель бренда Diesel Адриано Гольдшмид. Об этом сообщает WWD.

Известный дизайнер ушел из жизни 5 апреля в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал рак, с которым он долго боролся.

В модной индустрии Гольдшмида нарекли «крестным отцом денима». Свой путь в качестве дизайнера он начал в 1974 году. Он запустил джинсовый бренд Daily Blue, а через 10 лет основал компанию Genious Group, в которую входили марки Diesel и Replay. «В начале 80-х мы сосредоточились на создании потрясающих новых продуктов, задавая модные тенденции, используя нашу итальянскую страсть и мастерство. Для достижения наших эстетических целей не было никаких ограничений. Мы стремились создавать уникальные джинсы и в то время даже не задумывались о том, что наша дизайнерская работа оказала огромное влияние на массовое производство джинсов в мире», — отмечал Гольдшмид в интервью журналу Rivet.

