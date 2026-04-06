Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:18, 6 апреля 2026

Умер основатель бренда Diesel

Мария Винар

Фото: Benedetta Bressani / Getty Images

Умер итальянский модельер и основатель бренда Diesel Адриано Гольдшмид. Об этом сообщает WWD.

Известный дизайнер ушел из жизни 5 апреля в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал рак, с которым он долго боролся.

В модной индустрии Гольдшмида нарекли «крестным отцом денима». Свой путь в качестве дизайнера он начал в 1974 году. Он запустил джинсовый бренд Daily Blue, а через 10 лет основал компанию Genious Group, в которую входили марки Diesel и Replay. «В начале 80-х мы сосредоточились на создании потрясающих новых продуктов, задавая модные тенденции, используя нашу итальянскую страсть и мастерство. Для достижения наших эстетических целей не было никаких ограничений. Мы стремились создавать уникальные джинсы и в то время даже не задумывались о том, что наша дизайнерская работа оказала огромное влияние на массовое производство джинсов в мире», — отмечал Гольдшмид в интервью журналу Rivet.

14 декабря 2024 года стало известно о смерти основателя сети магазинов одежды Mango Исака Андика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok