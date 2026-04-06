РБК-Украина: В Киеве приспустили главный флаг Украины из-за непогоды

В Киеве приспустили главный флаг Украины на Печерских холмах. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Главный флаг Украины в понедельник, 6 апреля, временно приспустили из-за прогнозируемой непогоды», — сказано в материале.

Отмечается, что в этот день в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, поэтому КГГА приняло решение приспустить флаг.

В конце декабря 2025 года сообщалось, что в Киеве неизвестные запустили дрон с флагом России. Подробности о замеченном в небе БПЛА не раскрывались. Спустя небольшой промежуток времени Нацполиция Украины выступила с заявлением о ситуации.