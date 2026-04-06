В Совфеде прокомментировали заявление о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ

Косачев: Заявление спикера парламента Армении о выходе из ЕАЭС некорректно

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он написал в MAX.

Заявление Симоняна Косачев назвал некорректным. Он указал, что Армения обладает значительными конкурентными преимуществами и за счет этого развивает свою экономику и социальную сферу. «И эта реальность существует на фоне жесточайшего энергетического кризиса в Европе и во всем мире, спровоцированного действиями отнюдь не России, а совсем других стран» — заключил вице-спикер.

Косачев подчеркнул, что нынешняя цена на российский газ является как стимулом для развития многих секторов армянской экономики, так и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране.

Ранее Ален Симонян назвал выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС маловероятным сценарием. По его словам, Армения примет решение и окончательно выйдет из организаций, если Россия поднимет цены на газ.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Армения хочет защититься от той ситуации, в которой оказалась Европа, когда отказалась от российских энергоносителей, и пытается теперь усидеть на двух стульях.