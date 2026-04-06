Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 6 апреля 2026

В Совфеде прокомментировали заявление о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ

Косачев: Заявление спикера парламента Армении о выходе из ЕАЭС некорректно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он написал в MAX.

Заявление Симоняна Косачев назвал некорректным. Он указал, что Армения обладает значительными конкурентными преимуществами и за счет этого развивает свою экономику и социальную сферу. «И эта реальность существует на фоне жесточайшего энергетического кризиса в Европе и во всем мире, спровоцированного действиями отнюдь не России, а совсем других стран» — заключил вице-спикер.

Косачев подчеркнул, что нынешняя цена на российский газ является как стимулом для развития многих секторов армянской экономики, так и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране.

Ранее Ален Симонян назвал выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС маловероятным сценарием. По его словам, Армения примет решение и окончательно выйдет из организаций, если Россия поднимет цены на газ.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Армения хочет защититься от той ситуации, в которой оказалась Европа, когда отказалась от российских энергоносителей, и пытается теперь усидеть на двух стульях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok