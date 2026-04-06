17:23, 6 апреля 2026Мир

В США признали неспособность достичь целей в Иране

Responsible Statecraft: США и Израиль не смогли достичь военных целей в Иране
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США и Израиль не смогли достичь поставленный военных целей, начав конфликт с Ираном. Об этом пишет американское издание The Responsible Statecraft.

«США и Израиль вступили в войну против Ирана с большими надеждами. Но их кампания по обезглавливанию привела к появлению более жесткого преемника, региональному взрыву, нефтяному кризису, затронувшему все экономики мира», — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, нападение США и Израиля не только провалилось, но и доказало иранскому населению, что руководство страны говорило правду о намерениях противника.

Ранее высокопоставленные источники американского портала Axios рассказали, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней. При этом собеседники издания отметили, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».

