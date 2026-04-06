Зеленский обратился с предложением к России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России энергетическое перемирие. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — сказал он.

Украинский глава подчеркнул, что РФ «провалила» попытки заработать на резком росте цен на нефть после ударов Киева по российским энергетическим объектам.

Ранее Зеленский сообщил, что Россия нанесла удары по украинской энергетике в четырех областях. По его словам, партнерам Украины необходимо вместе усиливать защиту неба и увеличивать процент сбиваемых дронов и ракет.