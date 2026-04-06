Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:12, 6 апреля 2026

Зеленский обратился с предложением к России

Зеленский предложил России энергетическое перемирие
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России энергетическое перемирие. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — сказал он.

Украинский глава подчеркнул, что РФ «провалила» попытки заработать на резком росте цен на нефть после ударов Киева по российским энергетическим объектам.

Ранее Зеленский сообщил, что Россия нанесла удары по украинской энергетике в четырех областях. По его словам, партнерам Украины необходимо вместе усиливать защиту неба и увеличивать процент сбиваемых дронов и ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok