Зеленский обсудил с Сырским и Гнатовым удары по России и ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова об ударах по территории России и ситуации на фронте. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Глава государства обсудил с военными перспективы украинских войск на александровском и покровском направлениях. По его словам, стороны конфликта сконцентрировали свои усилия именно на них.

Кроме того, украинский лидер утвердил с командованием ВСУ дальнейшие шаги. Он подчеркнул, что рассчитывает усилить дипломатические позиции Киева за счет сильных позиций на фронте.

Ранее журналисты издания «Страна.ua» заявили о полном крахе военной стратегии Зеленского из-за войны США в Иране. Из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина теряет западную поддержку, а Россия получает значительную прибыль от продажи нефти и газа.