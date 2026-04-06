Муж попал на операционный стол после выдавленного женой прыща

Блогер Роман Павлов попал на операционный стол после выдавленного женой прыща. Об этом он рассказал в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзер с никнеймом pavloveroma поделился, что супруга решила убрать ему воспаление в носу. Однако к ночи россиянин проснулся от пульсирующей боли. «Когда я увидел свой нос в зеркале, он был красный как у клоуна», — рассмеялся Павлов.

По словам мужчины, ему пришлось принять обезболивающее, чтобы дождаться утра и поехать в больницу. По приезде в поликлинику хирург заявил, что в носу Павлова был фурункул. «Но он сказал, что это не их профиль, и он сейчас вызовет мне скорую. На мой удивленный взгляд он сказал, что вообще-то от этого можно и жизни лишиться», — уточнил блогер.

В результате мужчину привезли в больницу и положили на операционный стол. «Пять минут, пол-литра крови, и вот я уже отдыхаю в палате ровно 10 дней. Кстати, операцию мне делала девочка-интерн, она неправильно установила отсос, и вся кровь потекла мне в горло. Собственно, ею меня потом и вырвало. За время отдыха я получил 20 уколов антибиотиков и невкусную еду», — заключил он.

В марте врач показала покрытое прыщами лицо и взволновала россиян. Превентивный врач терапевт-эндокринолог Екатерина Ладикова объяснила, что страдает розацеа.

