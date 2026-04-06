В Индии женщина принесла дочь в жертву ради исцеления сына

В деревне Кусумбха, Индия, полиция арестовала 35-летнюю Решми Деви, которая по совету оккультистки принесла в жертву свою дочь. Об этом сообщает news9live.

Младший сын Решми страдал психическими и физическими заболевания, поэтому женщина часто ходила к 55-летней Шанти Деви, которую считала мастером оккультных практик. Однажды Шанти сказала, что для полного исцеления сына нужно принести в жертву девственницу. Решми решила пожертвовать собственной дочерью.

В ночь, когда в деревне проходил фестиваль, Решми расправилась с девочкой. В этом ей помогали Шанти и 40-летний мужчина по имени Бхим Рам. Оккультистка вставила деревянную палку во влагалище девочки, чтобы выпустить кровь для ритуала. После ее похоронили в саду.

Когда о пропаже девочки стало известно, началось расследование. В итоге полицейские арестовали всех троих участников жертвоприношения.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина захотел вернуть бросившую его жену и устроил ритуал с жертвоприношением. Чтобы добыть требуемые кровь и сердце ребенка, он расправился с племянником.

