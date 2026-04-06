Женщина решила подготовить детей к третьей мировой войне и посадила их на «диету хищника»

В США женщина стала кормить детей только мясом перед третьей мировой войной

Жительница штата Южная Калифорния, США, Кортни Луна посадила детей и мужа на особую диету в рамках подготовки к Третьей мировой войне. Об этом пишет The Sun.

41-летняя Луна стала кормить семью только мясом и молочными продуктами. Она уверена, что такая «диета хищника» поможет пережить тяжелые времена, поскольку эти продукты, как она считает, очень богаты полезными веществами. «А в ситуации, когда количество продуктов ограничено, вам нужно, чтобы каждый кусочек был максимально питательным, а не содержал пустые калории», — объяснила женщина.

Луна заявила, что «диета хищника» приносит только пользу. Изначально она решила придерживаться ее, чтобы похудеть. В итоге она сбросила 25 килограммов за год, и состояние ее кожи улучшилось.

Американка считает, что опасность мясных продуктов преувеличена. «Нас учили бояться красного мяса, но если оказаться в условиях выживания, это именно та пища, которая нужна больше всего», — заявила она. Женщина советует запасаться вяленым мясом, поскольку оно дольше хранится.

Тем не менее врачи предупреждают, что популярная в социальных сетях «плотоядная» диета может провоцировать рак и другие смертельно опасные заболевания. Отказ от растительной пищи неминуемо приведет к дефициту клетчатки, наиболее очевидное последствие которого — хронический запор.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида, которая ежедневно съедает около килограмма сырого мяса, узнала о хронической кишечной инфекции. Хотя диагноз ее пугает, она не собирается отказываться от сырого мяса и будет лишь внимательнее следить за его качеством.

