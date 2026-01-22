Реклама

11:02, 22 января 2026

Женщина пристрастилась к сырому мясу и стала есть около килограмма в день

New York Post: Венди Маршалл из США ежедневно съедает килограмм сырого мяса
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: TLC

Жительница американского штата Флорида, которая ежедневно съедает около килограмма сырого мяса, узнала о хронической кишечной инфекции. Об этом сообщает издание New York Post.

В телешоу My Strange Addiction на канале TLC 28-летняя владелица тату-салона Венди Маршалл рассказала, что пристрастилась к сырому мясу с детства. Такая привычка появилась у нее по вине бабушки. «Она приходила, мы говорили о жизни и вместе ели сырое мясо», — вспоминает Маршалл.

В телешоу женщину показали в маникюрном салоне, где она ела говяжий фарш прямо из упаковки. Когда это увидела сотрудница заведения, она отказалась обслуживать клиентку. «Я понимаю, что есть сырое мясо социально неприемлемо, — признается Маршалл. — Людей тошнит от одного вида, они смотрят на меня как на сумасшедшую, но мне все равно».

Из-за необычного пристрастия у женщины развилась хроническая инфекция кишечной палочки в толстом кишечнике. Хотя диагноз ее пугает, она не собирается отказываться от сырого мяса и будет лишь внимательнее следить за его качеством. «Планирую есть только мясо животных на травяном откорме от хорошего поставщика», — заявила она.

Ранее сообщалось, что из кровеносных сосудов жителя американского штата Флорида начал сочиться холестерин. К такому последствию привела «плотоядная» диета мужчины, которой он придерживался восемь месяцев.

