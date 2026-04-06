17:48, 6 апреля 2026Экономика

Звезда «Слова пацана» похвастался умением построить дом и провести проводку

Актер Копейкин заявил, что может своими руками построить дом и провести проводку
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин заявил, что может своими руками построить дом и провести проводку. Этими и другими умениями он похвастался в интервью журналу WomanHit.

Уроженец Москвы отметил, что рос в деревне, где помогал бабушке ухаживать за хозяйством, и многому научился. «Навыков у меня гигантское количество — могу и дом построить, и проводку сделать, и глубокую яму вырыть, и козу подоить, и петуха зарубить и так далее. Быт меня не пугает — мужик я рукастый. Всему научился у бабушки в деревне Шашурки Смоленской области. Там, конечно, глушь непроходимая — всего пятнадцать домов. Из них жилых сейчас штук пять», — рассказал актер. Между тем он отметил, что нуждается в отдыхе на природе так же, как и в активном движении в мегаполисе.

В интервью Копейкин также признался, что у него есть проблемы с финансовой грамотностью, однако добавил, что он уже удовлетворил все свои основные «хотелки» и сейчас откладывает деньги на крупную покупку — квартиру в Москве. По мнению артиста, иметь собственное жилье — важно.

Ранее актер Кузьма Котрелев заявил, что не может позволить себе купить квартиру в данный момент.

