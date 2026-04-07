Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:14, 7 апреля 2026

10-летний мальчик пришел в шок от поступка российских футболистов

Спортсмены ФК «Сибиряк» выступили в форме с рисунком 10-летнего ребенка
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Спортсмены футбольного клуба «Сибиряк» смогли подарить 10-летнему российскому мальчику веру в чудо. Произошедшую с ребенком историю рассказывает «КП-Новосибирск».

Все началось с того, что юный житель Уфы Милан решил принять участие в конкурсе рисунков — мальчик увлекается рисованием и готовил картину целый месяц. Темой конкурса был космос. Однако мать ребенка перепутала даты окончания подачи заявок на участие и работу Милана не приняли. Чтобы попытаться взбодрить сына, женщина решила опубликовать его работу в соцсетях, где она надеялась найти поддержку от пользователей.

Так и произошло. Публикация набрала больше двух миллионов просмотров и заинтересовала представителей новосибирского профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк». Его представители связались с матерью Милана и пригласили их на игры в Новосибирск, а также сообщили о том, что хотят адаптировать форму клуба, добавив на нее принт картины Милана.

«Я рассказала ему [об этом], когда мы гуляли. Помню, как Милан сказал: "Если бы мы сейчас были дома, я бы прыгал от радости!"» — поделилась женщина эмоциями сына.

Позже мать с сыном по приглашению посетили игру «Сибиряка» с «Норильским Никелем», а перед матчем Милан зашел в раздевалку к футболистам, где те подарили школьнику футболку с его рисунком, а его матери — с ее фамилией.

«Я, когда увидел на футболистах форму с моим рисунком, то так обрадовался! И Новосибирск мне нравится, хороший город», — поделился впечатлениями Милан.

Результат игры — новосибирские футболисты в новой форме одержали победу, а победный мяч с автографами игроков вручили юному художнику.

Ранее сообщалось, что учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский подарил двум футболистам команды, которые перестали употреблять некурительный запрещенный табак, iPhone 16 Pro Max.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok