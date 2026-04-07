10-летний мальчик пришел в шок от поступка российских футболистов

Спортсмены ФК «Сибиряк» выступили в форме с рисунком 10-летнего ребенка

Спортсмены футбольного клуба «Сибиряк» смогли подарить 10-летнему российскому мальчику веру в чудо. Произошедшую с ребенком историю рассказывает «КП-Новосибирск».

Все началось с того, что юный житель Уфы Милан решил принять участие в конкурсе рисунков — мальчик увлекается рисованием и готовил картину целый месяц. Темой конкурса был космос. Однако мать ребенка перепутала даты окончания подачи заявок на участие и работу Милана не приняли. Чтобы попытаться взбодрить сына, женщина решила опубликовать его работу в соцсетях, где она надеялась найти поддержку от пользователей.

Так и произошло. Публикация набрала больше двух миллионов просмотров и заинтересовала представителей новосибирского профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк». Его представители связались с матерью Милана и пригласили их на игры в Новосибирск, а также сообщили о том, что хотят адаптировать форму клуба, добавив на нее принт картины Милана.

«Я рассказала ему [об этом], когда мы гуляли. Помню, как Милан сказал: "Если бы мы сейчас были дома, я бы прыгал от радости!"» — поделилась женщина эмоциями сына.

Позже мать с сыном по приглашению посетили игру «Сибиряка» с «Норильским Никелем», а перед матчем Милан зашел в раздевалку к футболистам, где те подарили школьнику футболку с его рисунком, а его матери — с ее фамилией.

«Я, когда увидел на футболистах форму с моим рисунком, то так обрадовался! И Новосибирск мне нравится, хороший город», — поделился впечатлениями Милан.

Результат игры — новосибирские футболисты в новой форме одержали победу, а победный мяч с автографами игроков вручили юному художнику.

