99-летняя женщина отметила день рождения в кругу красавчиков-пожарных

В США жительница дома престарелых отметила 99-летие в кругу красавчиков-пожарных

В городе Челмсфорд, США, жительница дома престарелых Тереза Гола отпраздновала 99-й день рождения в компании мужчин в пожарной форме. Об этом сообщает WBZ-TV.

Гола всегда восхищалась пожарными и на протяжении года говорила сотрудникам дома престарелых, что хочет отметить 99-летие в кругу «красавчиков в форме». Ее мечту решили исполнить.

31 марта к Голе приехали пожарные из пяти разных служб штата Массачусетс. «Я была потрясена, увидев их всех. Я ожидала, что придет пара человек, а не целая команда пожарных», — призналась женщина. Они подарили ей цветы, спели поздравительную песню, поели вместе торт и подписали для нее плакат. Один пожарный даже обнял именинницу и лично вручил ей розу.

Гола назвала этот день рождения лучшим за последние десятилетия. «Пожарные — лучшие, и мне все равно, кто что говорит», — отметила пожилая женщина. Она мечтает, что на столетие пожарные придут к ней в плавках.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жительница дома престарелых Гвинет Гриффитс получила в подарок визит стриптизера в честь 102-го дня рождения. Гвинет попросила исполнить ее мечту в рамках акции «Дерево желаний», которая проводилась в доме престарелых.

