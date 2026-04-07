Все Android-смартфоны будут заряжать по-новому

В Android 17 появится функция приоритетной зарядки смартфонов

Компания Google начала готовить новую функцию быстрой зарядки, которая появится в Android 17. На это обратило внимание издание Android Authority.

Специалисты медиа нашли в коде бета-версии Android функцию, которая позволяет заметно ускорить зарядку любого смартфона. Для этого телефону не нужно будет иметь очень мощный адаптер питания или особый аккумулятор.

Из описания функции «Приоритетная зарядка» журналисты узнали, что при ее активации Android будет отключать все малозначимые процессы. Так, многие программы будут выгружены из памяти — их фоновая работа прекратится. Это, по словам авторов, позволит смартфону «сосредоточиться» на зарядке батареи.

В материале говорится, что телефон не будет тратить ресурсы на работу необязательных программ — он также не будет излишне нагреваться и сможет зарядиться быстрее. Единственное условие для работы функции — наличие адаптера 30 ватт или мощнее. По прогнозу журналистов, новая опция может сократить процесс зарядки для каждого устройства до 15-20 минут.

В конце марта стала доступна для скачивания вторая бета-версия Android 17. Ее смогли получить владельцы смартфонов Google Pixel, OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro.