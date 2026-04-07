20:48, 7 апреля 2026

Все Android-смартфоны будут заряжать по-новому

В Android 17 появится функция приоритетной зарядки смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Компания Google начала готовить новую функцию быстрой зарядки, которая появится в Android 17. На это обратило внимание издание Android Authority.

Специалисты медиа нашли в коде бета-версии Android функцию, которая позволяет заметно ускорить зарядку любого смартфона. Для этого телефону не нужно будет иметь очень мощный адаптер питания или особый аккумулятор.

Из описания функции «Приоритетная зарядка» журналисты узнали, что при ее активации Android будет отключать все малозначимые процессы. Так, многие программы будут выгружены из памяти — их фоновая работа прекратится. Это, по словам авторов, позволит смартфону «сосредоточиться» на зарядке батареи.

В материале говорится, что телефон не будет тратить ресурсы на работу необязательных программ — он также не будет излишне нагреваться и сможет зарядиться быстрее. Единственное условие для работы функции — наличие адаптера 30 ватт или мощнее. По прогнозу журналистов, новая опция может сократить процесс зарядки для каждого устройства до 15-20 минут.

В конце марта стала доступна для скачивания вторая бета-версия Android 17. Ее смогли получить владельцы смартфонов Google Pixel, OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Москвичам предсказали аномальное тепло

    В Японии допустили изменение подхода к импорту российской нефти

    Иран заявил о пересечении США и Израилем всех границ

    Небензя объяснил вето России на проект резолюции по Ормузскому проливу

    ЦРУ впервые применило в Иране секретное устройство «Призрачный шепот»

    В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

    Уничтожение бойцов ВСУ дроноводом армии России сняли на видео

    Люди вышли на улицы с огромными пенисами в руках

    Неожиданно провалившийся под лед в России лесной кот нашел способ выбраться

    Все новости
