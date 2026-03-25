Вышла новая версия Android

15:09, 25 марта 2026Наука и техника

Новейшая Android 17 стала доступна для смартфонов Pixel, OnePlus и Oppo
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Вторая бета-версия Android 17 стала доступна для скачивания. На это обратило внимание издание Android Authority.

Журналисты напомнили, что новая версия операционной системы (ОС) Android еще не вышла, но уже доступна для тестирования. В конце февраля вторая бета-версия системы появилась для смартфонов Google Pixel. В конце марта Google представила ее для большего количества устройств.

Так, Android 17 Beta 2 могут скачать пользователи смартфонов OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro — бренды, выпустившие эти девайсы, принадлежат корпорации Oppo. Однако специалисты издания не советуют устанавливать бета-версию, если девайс OnePlus и Oppo является основным.

Они объяснили, что вторая бета-версия новой Android содержит большое количество ошибок. В первую очередь аппарат может отключиться и не включиться заново — придется переустанавливать операционную систему и терять данные. Также пользователи новой Android пожаловались на мерцание экрана, низкое время автономной работы, проблемы с Google Cast и другими сервисами.

Google официально анонсирует Android 17 в мае. Для большинства пользователей новая ОС будет доступна до конца года.

Ранее энтузиасты нашли в новых смартфонах Samsung скрытую функцию веб-камеры. Оказалось, что камеру устройства можно использовать в качестве веб-камеры на компьютере, если подключить мобильный аппарат по проводу.

    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

    Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

    Уехавшая из России Лазарева пошутила над туалетом в Европе

    Житель Подмосковья пожаловался на живую мышь в доставке «Пятерочки»

    Часть россиян предупредили об аномальной погоде

    У молодых москвичей появилось неожиданное хобби

    В партии Зеленского высказались о кризисе в Раде

    Иран захотел закончить войну с США только при достижении своих стратегических целей

    Премьер Венгрии заявил о двух провалах Европы в отношениях с США

    Все новости
