Артиллеристы ВС России разнесли украинский пункт управления БПЛА и попали на видео

Артиллерия «Южной» группировки на славянском направлении точным ударом разнесла пункт управления и запуска беспилотников Вооруженных сил Украины. Видео опубликовал Telegram-канал «Клещеевка/Бахмут 2.0».
Уточняется, что цель уничтожили в ходе огневой поддержки наших штурмовиков.
До этого ликвидацию бойцов Вооруженных сил Украины дроноводом армии России сняли на видео.
Ранее армия России FPV-дронами уничтожила бронемашины и автомобили ВСУ на дороге между Константиновкой и Дружковкой Донецкой народной республики.