Автомобилистам дали практические советы при ДТП

Эксперт Лысой рассказал, в чем разница после ДТП для пострадавшего и виновника

Любое происшествие на дороге — неожиданность и стрессовая ситуация. Тем более, когда происходит авария. Практические советы для автомобилистов, попавших в ДТП, дал руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой. Их приводит RG.RU.

Первое, что необходимо сделать после столкновения, — обеспечить безопасность. Водитель обязан включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки: в городе — не ближе 15 метров, за городом — минимум 30 метров. Если есть пострадавшие, необходимо сразу вызвать скорую помощь по номеру 112 или 103 и по возможности оказать ее на месте. После этого можно звонить в страховую компанию, сотрудник которой объяснит, что делать в конкретной ситуации: нужно ли вызывать ГАИ или достаточно оформления европротокола, какие документы необходимы.

Следующий этап — фиксация обстоятельств. При любой аварии нужно делать фотографии: крупно и подробно — повреждения, общим планом — расположение машин на дороге и обстановку вокруг. На кадрах должны быть хорошо видны номера автомобилей, разметка, знаки и светофоры, дорожное покрытие и следы торможения, любые препятствия. В идеале машины не стоит перемещать, но при полной блокировке проезда или риске для других автомобилей это необходимо сделать.

Важно помнить, что делать фотографии нужно через специальные приложения — «Госуслуги. Авто», «Помощник ОСАГО» или программу своей страховой компании. Обычные снимки помогут разве что в суде, но их будет недостаточно для получения страховых выплат.

Для пострадавшего в случае отсутствия разногласий у участников аварии, но фотофиксация не проведена, выплата составит до 100 тысяч рублей. При разногласиях, но с фотофиксацией — до 200 тысяч. Без фотофиксации и без вызова ГАИ страховщик откажет. При фотофиксации и отсутствии споров — до 400 тысяч.

После этого пострадавший может обращаться в страховую компанию, которая должна организовать ремонт или оформить выплату, а затем сама разбирается со страховщиком виновника. Если у виновного водителя нет полиса ОСАГО, возмещение придется требовать напрямую — добровольно или через суд. Наличие каско позволяет получить ремонт даже в этом случае, а также покрыть часть ущерба, превышающую лимит по ОСАГО.

Страховая компания виновника ДТП возместит ущерб пострадавшему в пределах лимита ОСАГО, но собственный автомобиль виновника этот полис не покрывает. При наличии каско можно обратиться в свою компанию за компенсацией независимо от того, кто спровоцировал аварию.

Эксперт сделал акцент на нестандартных ситуациях. Например, когда водитель вернулся на парковку и обнаружил царапины на кузове, а виновник скрылся. Нужно вызвать ГАИ и попытаться собрать доказательства: проверить камеры видеонаблюдения, опросить охрану магазинов или свидетелей. Возможно, у соседей по парковке есть запись видеорегистратора. Если личность виновника известна, инцидент оформляют официально — тогда пострадавший получит выплату по ОСАГО либо через суд. При наличии каско процесс упрощается. В этом случае страховая сама выдаст направление на ремонт.

Случаются повреждения без участия другого автомобиля. Сюда можно отнести наезд на бордюр, столб или ограждение. В такой ситуации компенсацию даст только каско, если этот случай входит в покрытие. Уезжать с места нельзя: страховщику потребуются фото повреждений и места происшествия. Поэтому сначала нужно позвонить в свою страховую компанию, где подскажут, как правильно сделать снимки и какие документы подготовить.

