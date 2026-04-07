15:00, 7 апреля 2026Россия

Белоусов допустил изменения в призыве в некоторых регионах после окончания СВО

Белоусов: 47 регионов РФ захотели перенять опыт Москвы по единому центру призыва
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В некоторых регионах России могут произойти изменения в призыве после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны страны Андрей Белоусов, чьи слова приводит ТАСС.

Министр вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрели новое здание военного комиссариата столицы.

«47 регионов страны уже выразили желание перенять опыт Москвы по проекту, реализованному совместно с Минобороны», — сказал Белоусов. Он также отметил, что подобный проект может начаться после завершения СВО.

Первый круглогодичный призыв на срочную службу стартовал в России 1 января. Согласно нововведению, медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии теперь будут проводиться в течение всех 12 месяцев.

