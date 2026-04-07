Благовещение в 2026 году: дата, приметы, что можно и нельзя делать

Каждый год в начале апреля православные верующие отмечают великий праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает предание о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о появлении на свет Спасителя Иисуса Христа. «Лента.ру» рассказывает, что нужно знать о празднике, как его отмечать в 2026 году и почему Благовещение имеет большое значение для православного мира и нередко ставится в один ряд с Пасхой.

Дата

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии — не переходящий, его дата не зависит от Пасхи. Ежегодно верующие отмечают его в один и тот же день — 7 апреля по новому стилю (25 марта — по юлианскому календарю). А вот католики и протестанты вспоминают предание о том, как Деве Марии явился архангел Гавриил, 25 марта — по григорианскому календарю.

Интересно, что следующий день православного церковного календаря посвящен принесшему весть архангелу. Церковь установила 8 апреля Собор архангела Гавриила — чтобы верующие вместе собирались славить божьего благовестника.

О Благовещении Пресвятой Богородицы православная церковь говорит как об одном из ключевых эпизодов божественного спасения человечества. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Благовещение 7 апреля в 2026 году выпадает на седьмую неделю Великого поста — Страстную седмицу. Эта неделя — последняя перед Пасхой, которая отмечается в этом году 12 апреля. На Страстной седмице вспоминают события последних дней земной жизни Иисуса Христа, в частности, Тайную вечерю, молитву в Гефсиманском саду, предательство Иуды, крестные страдания Спасителя.

Постные ограничения в день Благовещения Праздник Благовещения выпадает на Великий пост. По строгому церковному уставу верующим в этот период необходимо воздерживаться от скоромной пищи (мясных и молочных продуктов). В день Благовещения пост не прерывается, но есть небольшое послабление — если праздник выпадает не на Страстную неделю, в рационе допускается рыба.

Суть праздника

В православной традиции Благовещение — один из двунадесятых праздников. Так церковь называет двенадцать великих годовых торжеств, напоминающих о ключевых событиях евангельской истории и посвященных земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.

Двунадесятые праздники православной церкви Двенадцать главных праздников церковного года разделяют на Господские и Богородичные. Господские — установлены в честь Иисуса Христа 1. Рождество Христово — 7 января

2. Крещение Господне — 19 января

3. Преображение Господне — 19 августа

4. Крестовоздвижение — 27 сентября

5. Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). У праздника переходящая дата, в 2026 году — 5 апреля

6. Вознесение Господне — переходящая дата, в 2026 году 21 мая

7. Троица — переходящая дата, в 2026 году 31 мая

8. Сретение Господне — 15 февраля Богородичные — прославляют Божию Матерь Деву Марию 1. Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября

2. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря

3. Благовещение — 7 апреля

4. Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа

События, которые вспоминают на праздник Благовещения, подробно описывает евангелист Лука. Согласно Евангелию, архангел Гавриил был послан в Галилейский город Назарет к Деве Марии, избранной стать матерью Спасителя. Найдя Марию, Гавриил произнес:

Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. <...> Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. <...> Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим Евангелие от Луки 1:28-35

Мария, переборов смущение и изумление, ответила: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». И через девять месяцев, 7 января, в Вифлееме на свет появился младенец, которому дали имя Иисус.

Икона «Васильевский чин» относится к знаменитому Деисусному чину (молебному чину) икон, созданных в 1408 году для Успенского собора Московского Кремля. Фото: Public domain / Wikipedia

Интересно, что с событиями Благовещения связан сюжет об Иоанне Предтече — одном из самых почитаемых пророков в православии, который проповедовал о скором пришествии Мессии и лично крестил Иисуса в водах Иордана. Иоанн был зачат в семье престарелых Елизаветы и Захарии (родственников Пресвятой Девы) за шесть месяцев до непорочного зачатия Христа. Как указано в Евангелии от Луки, после встречи с Гавриилом Мария первым делом отправилась именно к Елизавете.

«Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем», — описывает события евангелист Лука.

Апокрифические детали Благовещения Некоторые дополнительные детали этого сюжета с символическим значением описываются в апокрифических текстах (тексты, не включенные Церковью в библейский канон), например, в «Протоевангелии Иакова». Первая — уточнение, что начальные слова благой вести от архангела Гавриила Мария услышала, когда пошла набирать воду из колодца. Вторая — пурпурное полотно, завеса для Иерусалимского храма, которое прядет Мария. К работе над полотном Святая Дева возвращается после сцены у колодца, и в этот же момент продолжается ее разговор с Гавриилом. Отмечается, что позже именно пурпурная завеса разрывается пополам в момент распятия Иисуса. Оба этих сюжета чрезвычайно популярны, их можно наблюдать на различных иконах, картинах, фресках.

Одна из икон праздничного ряда иконостаса Успенского собора. Фото: Public domain / Wikipedia

Вообще о Благовещении Пресвятой Богородицы православная церковь говорит как об одном из ключевых эпизодов божественного спасения человечества. И здесь важна роль Марии, — праведной, но все же обычной женщины, которую Господь выбрал для того, чтобы привести людям своего сына. Вот как объяснял этот феномен в одной из благовещенских проповедей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«Для спасения людей Господь избирает не царя, не полководца, не того, у кого сила и власть, чтобы с опорой на эту власть произвести благоприятные перемены в жизни рода человеческого. Как же это отличается от всех вождей, революционеров, реформаторов и прочих и прочих. <...> Господь избирает Деву Марию, не имевшую никакой человеческой силы, никаких связей в обществе, политической и финансовой поддержки, — абсолютно беззащитное и чистое существо. И что же происходит? Именно такую Деву избирает Бог, чтобы через нее войти в ткань человеческой истории, стать одним из нас и через воплощение реально победить смерть и избавить человечество от греха».

По словам патриарха, праздник Благовещения убеждает, что грандиозные перемены не обязательно должны происходить под воздействием грубой физической силы. Чтобы принести миру благо, человеку следует отдать свою жизнь Божиему Промыслу, соединяя свои личные возможности с Божественной благодатью и силой. Так что по сути своей праздник Благовещения как раз отмечает сочетание божественного и человеческого.

В православном календаре 7 апреля — праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Духовный смысл праздника Благовещения еще и в том, что он показывает особые взаимоотношения Бога и человека, пояснил в беседе с «Лентой.ру» руководитель миссионерского отдела Нижнетагильской епархии, священник Алексей Бессонов.

«Бог и человек чаще всего в разных религиях противостоят друг другу. Бог просто диктует свою волю, говорит, что будет так и так. События Благовещения показывают другую ситуацию — доверие, любовь и спасение друг друга. Бог идет к человеку и говорит с ним. Он не просто приказывает Марии: «Теперь в твоей жизни будет так». Он говорит: «Ты избрана». И она отвечает: «Я раба Господа, да будет мне по слову твоему». Бог ждет ответа, принятия человеком этой своей воли. Показано бережное взаимное отношение, когда Бог идет навстречу человеку, и человек идет навстречу Богу», — говорит священнослужитель.

Символы Благовещения

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы сопровождает множество атрибутов и символов. О них чаще всего говорят богословы, они повторяются на иконах, фресках, картинах и встречаются в праздничных традициях.

Голубь . Встречаются сюжеты, где архангел Гавриил является к Деве Марии с белым голубем. Голубь — воплощение и символ Святого Духа, и, кроме того, олицетворение благой вести.

. Встречаются сюжеты, где архангел Гавриил является к Деве Марии с белым голубем. Голубь — воплощение и символ Святого Духа, и, кроме того, олицетворение благой вести. Красная или пурпурная пряжа . На некоторых иконах Богородица в момент получения благой вести изображается с красной нитью в руках. По сюжету из «Протоевангелия Иакова», Мария шьет завесу для Иерусалимского храма — такой ей выпал жребий. В сюжетах иногда присутствует и уже сшитая красная завеса. Как пишет искусствовед Ирина Языкова, эти элементы могут отсылать к Плоти Христовой, которая только начинает формироваться во чреве Девы Марии.

. На некоторых иконах Богородица в момент получения благой вести изображается с красной нитью в руках. По сюжету из «Протоевангелия Иакова», Мария шьет завесу для Иерусалимского храма — такой ей выпал жребий. В сюжетах иногда присутствует и уже сшитая красная завеса. Как пишет искусствовед Ирина Языкова, эти элементы могут отсылать к Плоти Христовой, которая только начинает формироваться во чреве Девы Марии. Лилия. Иногда архангел Гавриил изображается передающим Деве Марии веточку лилии. Отмечается, что этот цветок символизирует чистоту и непорочность Богородицы.

Традиции

Церковная служба

По случаю Благовещения в храмах идут службы. Начинаются они еще вечером 6 апреля с Великого повечерия. Затем — всенощное бдение с чтением литургии Иоанна Златоуста. Священнослужители ведут службы на Благовещение в облачении синих оттенков. Вообще синие или голубые одежды чаще всего можно увидеть в храмах именно в дни Богородичных праздников.

«Всегда большие праздники начинают праздноваться с вечера. Накануне вечером праздника Благовещения в храмах совершается вечернее богослужение. Так как праздник выпадает на пост, то будет смешанное богослужение: постовое, печальное, в которое внедряются радостные песнопения Благовещения. Завершается служение чтением Евангелия о событиях Благовещения. Прихожан помазывают освященным маслом — в знак милости Божьей», — поясняет Алексей Бессонов.

Не совершаются в этот день в храмах заупокойные службы. Для молитв об ушедших родных в храмах выделяются дни особо поминовения усопших — родительские субботы. Следующая после Благовещения родительская суббота в 2026 году — 21 апреля, это Радоница.

Духовный смысл праздника Благовещения в том, что он показывает особые взаимоотношения Бога и человека. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Народные традиции

Есть в этот день и определенные народные традиции, которые сложились много веков назад среди наших предков-крестьян. К таким традициям относится обычай выпускать на волю птиц.

«Благовещенье — птиц на волю отпущенье», — гласит по этому случаю старинная народная пословица

Раньше народ на площадях и рынках брал у ловцов клетки с самыми разными птицами и выпускал их на свободу. Считалось, что выпущенные птицы будут по всей округе прославлять светлый праздник Благовещения. Поддерживается эта традиция и сегодня: обычно на праздник патриарх Московский и Всея Руси после литургии выпускает на волю белоснежных голубей.

Голуби на Благовещение символизируют благодатное действие Святого Духа, приход весны, начало новой жизни и свободу от греха. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Кроме того, в праздничный день было не принято работать и заниматься бытовыми делами. Как пишет историк Анна Некрылова, в народе праздник Благовещения воспринимали особым образом, ставили по значимости в один ряд с Пасхой. Из уважения к церковным традициями и к образу Богородицы крестьяне откладывали практически все дела — не пряли и не ткали, не работали с землей, не готовили горячую пищу.

Алексей Бессонов добавляет, что накануне праздника люди старались прибраться дома и приготовить блюда для трапезы, а вот на Благовещение, действительно, отдыхали. Вообще идея церковных праздников, напоминает священник, состояла в том, чтобы напомнить человеку о ценности жизни.

«Было важно, чтобы люди помнили, что они не должны постоянно рыться в земле и работать. Церковный праздник напоминал, что Бог, когда сотворил человека, вдохнул в него дыхание жизни, и поэтому человек должен смотреть в небеса, искать небо, отдыхать иногда от работы. Но не просто ничего не делать, а именно размышлять о празднике, думать не только о земном, но и о божественном, делиться с другими своими мыслями, совершать добрые дела», — поясняет Алексей Бессонов.

У строгого запрета на работу на Благовещение был и практический смысл, отмечает в беседе с «Лентой.ру» профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина. Логика запрета проявлялась в необходимости психологической паузы перед началом напряженного сельскохозяйственного сезона.

Анализируя исторический опыт, можно заметить, как религиозные праздники формировали особый ритм экономической жизни. Праздники создавали циклическую структуру труда и отдыха, обеспечивая психологическую устойчивость общества Надежда Капустина доктор экономических наук

Так или иначе к запрету крестьяне относились серьезно. Об этом, в частности, говорит и большое количество дошедших до нас пословиц и поучительных присказок:

«На Благовещенье и птица гнезда не вьет, а завьет, так делается на все лето пешею».

«Кукушка без гнезда за то, что завила его на Благовещенье».

«В Благовещенье на суровую пряжу не глядят».

«Девка на Благовещение косы не заплетает».

«В какой день Благовещенье, в тот во весь год никакого дела снова не начинать».

Еще предки в праздник выходили прогонять зиму и «греть» весну — ведь Благовещение знаменовало собой начало весенне-летнего периода, важного для крестьян-земледельцев. Были и народные ритуалы по этому случаю — водить хороводы вокруг костров и петь песни-веснянки. Сейчас такие традиции уже вряд ли встретишь, но пословицы о начале весны на Благовещение еще в ходу:

«На Благовещение весна зиму поборола».

«Покров [Пресвятой Богородицы] не лето, Благовещенье не зима».

В народе на Благовещение было принято водить хороводы вокруг костров и петь песни-веснянки. Фото: Evgeniya Stanevich / Shutterstock / Fotodom

Приметы

Благовещение, как отмечалось выше, в народных представлениях знаменовало настоящее начало весны. В праздничный день предки подмечали, какой будет погода лето и какого стоит ждать урожая. Наблюдения крестьян нашли отражение в приметах и присказках:

«Каково Благовещение, такова и Пасха».

«На Благовещение небо безоблачное и солнце яркое — жди грозного (грозового) лета».

«На Благовещение ветер, иней и туман — к урожайному году».

«На Благовещение дождь — родится рожь».

«На Благовещенье мороз — хорошо уродятся грузди».

«Мокрое Благовещенье — к грибному лету».

«Солнце на Благовещение — к урожаю пшеницы».

Поздравления с Благовещением

С Благовещением Пресвятой Богородицы принято поздравлять родных и друзей. Можно составить короткий поздравительный текст, вписать его в открытку и вручить с небольшим презентом, например, с иконкой Благовещения. Текст поздравления может быть и коротким, и длинным. Главное, чтобы он отражал дух и смысл праздника.

«С праздником Благовещения! Пусть к тебе приходят только благие вести!»

«Пусть Благовещение даст силы на перемены и новые благие дела!»

«Желаю, чтобы праздник Благовещения принес великое чудо».

«Пусть Пресвятая Богородица простирает над тобой свой Покров и ограждает от всякого зла».

На Благовещение традиционно выпускают белых голубей из клеток, чтобы уподобиться архангелу Гавриилу, принесшему благую весть Богородице. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Что можно и нельзя делать

Православная церковь не устанавливает особых правил и запретов для верующих в день Благовещения. Чаще всего эти правила — отражение обычаев, сложившихся несколько веков назад в народной культуре. Вот как можно провести этот день:

Посетить службу на Благовещение в храме и послушать литургию святителя Иоанна Златоуста.

Помолиться о здоровье и благополучии ближних.

Провести время наедине со своими мыслями.

Вспомнить сюжет Благовещения и перечитать Евангелие.

Постараться не ругаться с близкими и не сквернословить.

Отложить на время работу, чтобы посвятить время службе в храме или молитве дома.

Если в семье есть дети, можно приобщить к празднику и их. Например, рассказать о событиях Благовещения, сделать вместе своими руками бумажного голубя или испечь постный рыбный пирог.