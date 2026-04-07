Дети нашли человеческий череп во время игры

В США дети нашли человеческие останки и приняли их за кости оленя
Юлия Юткина

Фото: Aleksey Maleechev / Shutterstock / Fotodom

В штате Южная Каролина, США, у ручья нашли около 50 человеческих костей. Об этом пишет Fox Carolina.

Полицейские округа Андерсон прибыли к ручью в Хоумленд-парке после звонка женщины. Она заявила, что ее дети нашли череп во время игры.

Прибывший коронер подтвердил, что череп принадлежит человеку. Следователи изучали близлежащую местность и обнаружили еще множество костей. Оказалось, что дети уже видели их, однако приняли за останки оленя.

По словам коронера, обнаруженные останки выглядят так, будто им около десяти лет. Предполагается, что они принадлежат одному человеку. Пока судмедэксперты не могут определить, была ли эта смерть насильственной.

Ранее сообщалось, что в городе Колумбия американского штата Южная Каролина во время ремонта дома нашли две старые человеческие кости и останки животных. Им может быть несколько сотен лет.

