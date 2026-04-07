07:02, 7 апреля 2026

Девушка рассказала о неловком свидании с 28-летним девственником

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Diego Cervo / Shutterstock / Fotodom

Пожелавшая остаться анонимной девушка поделилась историей о неловком свидании с 28-летним мужчиной по имени Том, который только спустя неделю после секса признался, что был девственником. О встрече она рассказала в беседе с Metro.

По словам девушки, она познакомилась с Томом в дейтинговом приложении и после свидания пригласила его домой. Там она достала несколько презервативов и передала парню, однако тот не сразу смог понять, как открыть средство защиты, уронил один презерватив и смог надеть только второй.

Девушка легла на партнера, но почувствовала, что он направляет пенис не в ее вагину. «"Извини", — пробормотал он, осознавая, что натворил, попробовал снова и снова, и оба раза попал не туда. Я предложила миссионерскую позу, у нас был очень быстрый и разочаровавший меня секс, а затем он плюхнулся рядом со мной на кровать и счастливо захрапел», — отметила девушка.

Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
Через час мужчина ушел, а несколько недель спустя прислал сообщение, указав неожиданную причину своей неопытности — он был девственником. «Если бы он сказал мне, что это у него в первый раз, мы бы двигались медленнее; я была бы мягче и определенно помогла бы ему понять, что делать. Стыд и смущение, которые он испытывал, расстроили меня, и я пожалела, что не могла сделать его первый раз намного приятнее», — добавила она.

Автор вежливо отклонила приглашение мужчины встретиться во второй раз, но подчеркнула, что не держит на него обиду и надеется, что впредь у него будет много отличного секса. «Если бы мужчины открыто общались в постели, каждый их секс был бы великолепным. Они знали бы, что нужно их партнерше, и, в свою очередь, могли бы объяснить, что хотели бы испытать сами», — уверена она.

Ранее сексолог Олеся Мелехина объяснила, в чем разница между полезной и вредной мастурбацией. По словам Мелехиной, если мужчина мастурбирует для временного снятия сексуального напряжения, то в этом нет ничего плохого.

