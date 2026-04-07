06:01, 7 апреля 2026Интернет и СМИ

Древняя находка в саду смутила пользователей сети

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @cl0akincellar / Reddit

Пользователь Reddit с ником Cl0akincellar выложил на портале фотографию предмета, который он нашел в своем саду в английском Бирмингеме. Он попросил других посетителей помочь ему разобраться, что это такое.

«Нашел стеклянную бутылку без видимых маркировок, упакованную со всех сторон в зеленую плитку. Есть ли у кого-нибудь идеи, что это может быть и почему ее закопали таким образом?» — написал он, прикрепив изображения стеклянной тары с желтым содержимым внутри.

Поначалу пользователи единогласно заключили, что перед ними «ведьмина бутылка», которую начиная с XVI века использовали как часть магического ритуала, направленного на защиту потенциальной жертвы от чар колдунов. Одним из основных ингредиентов для таких амулетов всегда была моча.

«Первая мысль, которая мне пришла в голову, — это что-то вроде колдовства. Если это колдовство, то, вероятно, как минимум частично это моча», — написал один из пользователей. «Я почти уверен, что это ведьминская бутылка. Молодец, что надел перчатки и не стал открывать ее», — подтвердил догадку другой.

Однако вскоре автор опубликовал новые снимки, на которых видно, что жидкость стала прозрачной, а вся желтая ее часть сформировала осадок на дне. Это породило новую версию: «Вероятно, это вино из одуванчиков. Я сам его делал, и хотя никогда не выдерживал его под землей, цвета после смешивания и разделения очень похожи на то, как выглядит мое вино из одуванчиков до фильтрации», — предположил один из комментаторов.

Сам автор выяснил, что печати производителей на зеленой плитке могут соответствовать второй половине XIX века. Он уже запросил помощь у местных исследователей — как химиков, так и оккультистов.

Ранее странная находка на блошином рынке потрясла пользователей сети. Это оказались два маленьких латунных предмета в форме колокольчиков с пружинными выдвижными шипами.

