Двое рабочих погибли на стройке в Москве

Экономика
12:56, 7 апреля 2026Экономика

Двое рабочих погибли после падения стройматериалов на стройке в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На одной из московских стройплощадок строительные материалы рухнули на рабочих, двое из них погибли. Об инциденте в столице пишет пресс-служба прокуратуры города в Telegram-канале.

Речь идет о стройке на улице Верейская. Точно неизвестно, на каком объекте случилось ЧП — сейчас там возводят жилой комплекс (ЖК) «Родина парк» от «Родины», ЖК «СЕТ» и «Веер» от MR Group. По факту произошедшего организована проверка, на месте работает прокуратура.

Ранее во Владивостоке несчастный случай произошел на стройплощадке, где двое рабочих упали с высоты. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

