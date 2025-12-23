Реклама

Россия
06:21, 23 декабря 2025

Двое рабочих погибли на стройплощадке в российском городе

Два строителя погибли при падении с высоты во Владивостоке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

На строительной площадке во Владивостоке произошел несчастный случай с двумя работниками, которые упали с высоты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем Telegram-канале.

Установление всех обстоятельств случившегося поставлено на контроль ведомства. Прокуратуре предстоит дать оценку исполнения требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ.

Государственная инспекция труда по расследованию проведет проверку, результат которой также будет проконтролирован. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Ранее сообщалось, что строитель из Красноярска погиб при устройстве на работу из-за рухнувшей стены. Мужчина пришел на объект, где мастер участка попросил его подождать начала собеседования рядом со строительным вагончиком. В какой-то момент он захотел осмотреться и оказался под кирпичной стеной, которая упала прямо на него.

