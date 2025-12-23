Двое рабочих погибли на стройплощадке в российском городе

Два строителя погибли при падении с высоты во Владивостоке

На строительной площадке во Владивостоке произошел несчастный случай с двумя работниками, которые упали с высоты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем Telegram-канале.

Установление всех обстоятельств случившегося поставлено на контроль ведомства. Прокуратуре предстоит дать оценку исполнения требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ.

Государственная инспекция труда по расследованию проведет проверку, результат которой также будет проконтролирован. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации).

