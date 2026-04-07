14:50, 7 апреля 2026

Европейская страна выбрала необычный способ борьбы с пробками

Мальта предложила водителям отказаться на 5 лет от прав в обмен на 25 тысяч евро
Марина Аверкина

Фото: Sopotnicki / Shutterstock / Fotodom

Борьбу с пробками власти Мальты решили усилить необычным предложением для автомобилистов. Они запустили программу Driving Licence Surrender Scheme, которая предлагает всем водителям в возрасте до 30 лет добровольно сдать права на управление транспортным средством на пять лет в обмен на 25 тысяч евро (почти 2,3 миллиона рублей на дату публикации новости). Инициатива действует с января 2026 года, пишет портал Times of Malta.

Прием заявок осуществляется до 30 июня 2026 года. Программой предусмотрено, что участник не сможет водить автомобиль в течение пяти лет не только на территории Мальты, но и за ее пределами. При этом ежегодно он будет получать по пять тысяч евро на протяжении пяти лет. Первый платеж перечисляется сразу после одобрения заявки и фактической сдачи прав.

Для участия в акции нужно не только соответствовать возрастному критерию, но и постоянно проживать на Мальте не менее семи лет, иметь водительские права категории B не менее года, которые должны быть выданы страной — членом Европейского союза. Отказ от участия в программе получат те желающие, чья работа требует действующих прав (например, профессиональные водители), а также должностные лица и их супруги, имеющие право на служебный автомобиль.

В условиях акции указаны штрафы за нарушение. Так, если участника программы поймают за рулем в течение пяти лет, ему будет назначен штраф в размере пяти тысяч евро. Кроме того, он понесет уголовную ответственность за вождение без прав. Также придется вернуть всю сумму полученного гранта — пропорционально периоду с даты нарушения до окончания срока соглашения.

При добровольном прекращении участия в программе водитель возвращает оставшуюся часть гранта. По окончании пятилетнего срока участники смогут получить новое водительское удостоверение. Но его придется подтвердить несколькими часами обязательного обучения в автошколе.

Подчеркивается, что в настоящее время плотность автомобилей на Мальте достигает 797 машин на одну тысячу жителей.

Ранее россиянам напомнили, что собственник машины вправе потребовать от хозяина собаки компенсацию за мойку в случае, если животное испачкало транспортное средство. Кроме того, собачник будет привлечен к административной ответственности.

