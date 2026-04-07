Европе давно пора понять, что российской угрозы никогда не было и нет. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Нет ни малейших свидетельств того, что [президенту России Владимиру] Путину за последние 25 лет когда-либо приходило в голову расширять границы России. В отличие от НАТО, которая хотела расшириться за счет Украины», — заявил Макговерн.

При этом эксперт с иронией предположил, что по мере роста сознания европейцев будет снижаться капитализация их оборонных предприятий. «Хорошая новость для европейцев — угрозы со стороны России не существует. Но есть и плохая новость. Акции компании Rheinmetall, (...) могут снова подешеветь, если и когда европейцы образумятся», — высказался он.

Ранее бывший аналитик разведки американского Корпуса морской пехоты Скотт Риттер заявил, что западный истеблишмент показал полную беспомощность на фоне своей антироссийской политики.